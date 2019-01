Competição inicia no mês de março com a categoria adulto.

A Liga Catarinense inicia no próximo dia 02 de fevereiro, o Congresso técnico para a temporada 2019. A temporada inicia no mês de março com a categoria adulto e em abril as categorias de base tanto no masculino, como no feminino.



Neste ano a Liga Catarinense inicia o projeto série bronze e também as categorias de base no feminino. Confira:



Masculino

Serie Bronze – 02 de fevereiro ás 10hs

Série Principal – 02 de fevereiro ás 14hs

Sub-08 ao Sub-18 – 09 de março ás 14HS



Feminino

Adulto – 09 de março ás 9h30

Sub-08 ao Sub-18 – 09 de março ás 10h30

Todos os congressos acontecerão no auditório da prefeitura de Chapecó.



(Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)