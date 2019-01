Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (19) por dirigir alcoolizado. A ocorrência foi por volta das 22h, na rua Florianópolis, região do Balneário. Segundo as informações, a PM recebeu denúncia anônima dando conta que um homem estaria trafegando em zigue-zague em via pública. A guarnição localizou o veículo, um Gol Special com placas de Concórdia, fez o acompanhamento e a abordagem ocorreu em frente ao Centro de Eventos de Piratuba.

O condutor, O.D.M., 61 aos, apresentava sinais de embriaguez. Oferecido o teste do bafômetro, submeteu-se e apontou 0,79 mg/l, sendo considerado 0,72 mg/l. Diante disso o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia de Joaçaba para os procedimentos. O carro foi recolhido ao pátio do guincho credenciado.

(Fonte: Michel Teixeira).