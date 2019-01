Fato foi registrado no começo da tarde do sábado, dia 19.

Um caminhão com placas de Concórdia se envolveu em acidente no começo da tarde do sábado, dia 19, na SC 452, no município de Luzerna. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militares de Joaçaba.

Trata-se de uma colisão traseira, envolvendo um caminhão VW Constelation, placas de Concórdia, e um GM Celta, de Luzerna. O motorista do caminhão não se feriu. Já o condutor do Celta apresentava hematomas no tórax e foi levado para atendimento médico em Joaçaba.