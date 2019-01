Dois detidos por posse de entorpecente no Frei Lency

Duas pessoas foram detidas em Concórdia por posse de entorpecente. O fato foi registrado na tarde deste sábado, dia 19. O registro ocorreu no bairro Frei Lency.



Conforme informações da Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas no bairro e tentou abordar uma motocicleta com duas pessoas em atitude suspeita. O condutor da moto não obedeceu ordem de parada e empreendeu fuga. Conforme a PM, durante a fuga, o carona da motocicleta teria dispensado um pacote no mato. Depois, o condutor resolveu parar.



A polícia localizou o pacote de plástico, que havia sido dispensado e no seu interior havia 58,3 gramas de maconha. Um Termo Circunstanciado foi Confeccionado para o caroneiro de iniciais C.T.O.



A motocicleta Honda NXR 160 BROS foi removida ao pátio da Polícia Militar.