Arabutã realiza 83ª Edição do Kerbfest no começo do próximo mês

Será realizada no começo do próximo mês a 83ª Edição do Kerb Fest de Arabutã. As atividades, organizadas pela Igreja Evangélica e SERC 25 de Julho, serão desenvolvidas no período de dois a cinco de fevereiro.



Mas as atividades iniciam no dia primeiro de fevereiro, às 19h, com o "esquenta" na lanchonete do SERC 25 de Julho, com o lançamento do CD da Banda Nova Alegria.



No sábado, dia dois, haverá abertura oficial com desfile pelas principais ruas de Arabutã, desenterro da cerveja, sangria do primeiro barril de chopp, jantar títpico e baile de Kerb com a Banda Kanecus e Os Montanari.



No domingo, dia três, haverá café colonial, culto, mais um desfile típico, apresentações artísticas e culturais, almoço típico, matinê de Kerb e competição de chopp em metro.



Na segunda-feira, dia quatro, acontecerá o "puxe da carroça" entre gremistas e colorados e matinê da Terceira Idade, com animação das bandas Nova Alegria e Kanecus.



Por fim, na terça-feira, dia cinco, haverá jantar típico e a última noite de baile de Kerb com as bandas Nova Alegria e Kanecus.