O município de Concórdia vendeu para o exterior 17,67% mais em 2018, do que os 12 meses do ano de 2017. A informação consta em levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. No último ano, a Capital do Trabalho vendeu para outros países o equivalente a US$ 14,85 milhões. Esse quantitativo é maior do que o verificado no período anterior, que foi de US$ 12,62 milhões.

Os principais produtos vendidos foram de origem animal para alimentação, o que perfaz 48% de todos os itens que foram produzidos na maior cidade da Amauc e vendidos para fora do país. Conforme o Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, os principais destinos foram Chile, que absorveu 50% dos produtos, Itália (21%), Argentina (15%) e Uruguai (9,5%).



Por outro lado, a maior cidade da Amauc importou apenas US$ 3,14 milhões em produtos, uma redução dráticas de 82,05% em comparação com o ano de 2017, quando foram comprados de outros países por empresas de Concórdia o equivalente a US$ 17,49 milhões. Isso fez com que o saldo na balança comercial do município fosse positivo em US$ 11,71 milhões, ante um déficit de US$ 4,87 milhões no período anterior.



Dentre os principais produtos trazidos de outros países, a maior parte é de pneumáticos novos de borracha (pneus), que corresponde a 43% do montante importado. China e Argentina são os principais vendedores para Concórdia, com 38% cada; depois vem Canadá (10%), Índia (4,9%), Paraguai (3,7%), Alemanha (2,9%) e Uruguai (1,1%).