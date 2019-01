Além disso, condutor estava sem a CNH e com várias irregularidades.

Motociclista é flagrado conduzindo veículo embrigado, sendo que ele estava sem CNH e a moto apresentava várias irregularidades. O fato aconteceu na noite da sexta-feira, dia 18, na rua 29 de Julho. Conforme informações repassadas pela PM, a guarnição foi acionada para atender uma colisão entre carro e moto.



No local, foi percebido que se tratava de uma colisão traseira entre um Ford KA e uma Yamaha FActor. O condutor da moto, de iniciais C.C foi detido em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. De acordo com relatos, o veículo Ford KA teria diminuído a velocidade para passar uma lombada física, quando houve a batida. Em teste do etilômetro, ficou constatada a presença de 1,30 mg/L de ar expelido pelos pulmões.



Conforme a PM, o condutor não possuia CNH e a motocicleta foi removida ao pátido por apresentar irregularidades. O condutor foi levado para a Central de Polícia Civil.