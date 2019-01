Uma criança ficou presa no fundo de uma das piscinas da Companhia Hidromineral de Piratuba. A vítima, que é de uma família de turistas, foi salva pelo próprio tio, que estava nas proximidades. Conforme informações do Grupo Magronada, o incidente teria ocorrido no fim da tarde da quinta-feira, dia 17. De acordo com esses mesmos relatos, o fato ocorreu durante o esvaziamento da piscina.



O fato veio à tona no fim da tarde da sexta-feira, dia 18. Conforme familiares, em contato com o Grupo Magronada, eles estavam dentro da piscina durante o procedimento de esvaziamento, próximo das 19h. A criança brincava de mergulhar e em uma das submergidas, ela ficou presa em um dos dutos que estava escoando a água.



Ainda conforme publicação, Um dos tios da criança, que estava no local, foi prestar o socorro. Foram necessárias duas tentativas para tirar a menina do fundo da piscina. Conforme o Magronada, calcula-se que a criança tenha ficado presa no fundo por aproximadamente um minuto. O guarda-vidas que estava no local também fez o atendimento à vítima.



A vítima foi levada para atendimento no hospital e a família, que é de Curitiba, registrou Boletim de Ocorrência.