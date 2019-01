A bebê recém nascida, que foi transportava nesta semana pela aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros, de Concórdia para o hospital de Joinville, faleceu no início da noite desta sexta-feira (18).

Manoela, que nasceu sem o esôfago e com problemas cardíacos, iria passar por cirurgia naquela unidade hospitalar. De acordo com familiares, a equipe médica estava implantando uma sonda no estômago para iniciar o procedimento cirúrgico, mas infelizmente a criança não resistiu.

Os problemas foram constatados durante a gestação, por isso o parto foi realizado no hospital de Concórdia.

Os pais, Antônio Almeida e Angelica Almeida, estão retornando para Erval Velho neste sábado (19) para sepultar a criança. Um amigo do casal se prontificou a busca-los.

(Fonte: Caco da Rosa)