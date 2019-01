Fato ocorreu no fim da noite da sexta-feira, dia 18.

Um homem de 56 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O fato foi registrado no fim da noite da sexta-feira, dia 18, pela Polícia Militar Rodoviária de Concórdia. A situação foi constatada durante abordagem policial na SC 283, proximidades do posto da PMRv, no Distrito de Santo Antônio.



Conforme informações, no interior do veículo foi encontrada uma espingarda, calibre 36, mais seis cartuchos. O carro era dirigido por O.P. O condutor, a arma e as munições foram levados para a Central de Polícia Civil para os devidos encaminhamentos.