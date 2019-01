Janeiro chegou e trouxe com ele a temporada de economizar. Em Concórdia a tradicional Liquida Concórdia promovida pela CDL Concórdia e centenas de empresas associadas começa oficialmente na segunda-feira (21) e segue até no sábado (26).

A CDL Concórdia acredita em grande envolvimento da classe na campanha que vem sendo divulgada desde dezembro aos associados, com o objetivo de organizar essa que é a 5ª edição e assim gerar excelentes resultados para boa parte dos empresários.

Muitas empresas fazem ofertas logo após o Natal e comemorações de fim de ano para fazer caixa e limpar os estoques, mas a Liquida Concórdia é uma campanha diferenciada e planejada que contempla uma quantidade maior de lojistas, o que favorece os consumidores que terão mais opções. “O varejo deve oferecer descontos até o fim de fevereiro. O cliente este já está na espera da redução dos preços o que é ótimo para os comerciantes que estão organizados e contentes com a proximidade do período”, avalia o diretor de campanha de vendas, Marcos Menegat.

“Trabalhamos focados em aquecer a economia em todos as ocasiões do ano, não apenas em datas comemorativas conhecidas do calendário do varejo. Janeiro geralmente era parado em Concórdia, mas após criarmos a Liquida Concórdia sentimos o comércio mais forte, preparado para o primeiro trimestre e ainda empolgado com a possibilidade de novas campanhas. O que nós pontuamos em todas as ações é que o lojista compre a ideia e ofereça realmente descontos verdadeiros. E desejamos obter um resultado igual ao ano anterior que foi de até 10% de elevação nas vendas na semana de Liquida Concórdia”, avalia Menegat que inclusive acompanhou a campanha de 2018.

