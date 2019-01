Uma mulher de 28 anos registrou, na Delegacia de Concórdia, um caso de possível clonagem de cartão de crédito. De acordo com o relato no Boletim de Ocorrência, compras estariam sendo feitas pela internet com o cartão dela. Foram 10 produtos adquiridos e o valor gasto foi de R$ 889,00.

A mulher contou aos policiais que até utiliza o cartão para compras na internet, porém estas não foram feitas por ela. Também relatou que toda vez que faz alguma aquisição em sites de venda, mensagens são encaminhadas ao celular, porém nestas 10 aquisições, ela não recebeu os avisos.

Ainda de acordo com a mulher, as compras foram feitas no Estado do Amapá. Ela também destacou que respondeu um e-mail, que tinha as características de um site em que ela compra. Os remetentes solicitavam dados, argumentando que para efetivar a última compra feita por ela, era preciso mais informações.