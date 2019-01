Apesar do trabalho que teve para arrombar a porta ele não teve sucesso no furto

Um rapaz foi flagrado pelas câmeras de monitoramento de uma choperia de Concórdia quando tentava furtar dinheiro do caixa. A ação aconteceu na madrugada de quinta-feira, dia 17. O estabelecimento fica na Rua Osvaldo Zandavalli. O ladrão teve trabalho para entrar e conseguiu levar apenas algumas moedas.

O proprietário relatou ao Jornalismo da Rádio Aliança que o alarme disparou por volta de 4:30h da manhã. Também comentou que o prejuízo não foi maior, porque ele não deixa dinheiro no caixa ao sair.

O sistema de monitoramento também registrou como o rapaz fez para entrar na choperia. Ele acessou a parte dos fundos do local através de uma escada e arrombou a porta. Ele ficou por mais de 20 minutos "trabalhando" para conseguir entrar.

O dono da choperia também contou que a Polícia Militar já esteve no local e com o auxílio dos vídeos identificou o ladrão. De acordo com os policiais, é um velho conhecido em ocorrências do gênero.