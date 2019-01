Além de possibilitar o armamento do cidadão, discutir o reforço na segurança, é preciso mudar as leis.

Mais uma semana que termina de forma trágica em Concórdia./ Tivemos um segundo assassinato por disparo de arma de fogo e mais uma vítima fatal, desta vez um rapaz de 28 anos. Tal fato quebrou a tranquilidade do bairro Flamenguinho na noite da quinta-feira, dia 17. Chama a atenção porque é o segundo episódio dessa natureza em janeiro e, por consequência, em 2019. Há também outro caso de um homem, que foi agredido no interior de Concórdia, ficou internado e veio a falecer dias depois. Porém, a Polícia Civil procura saber se essa morte tem relação com as lesões sofridas pela vítima durante a agressão, o que ainda não está bem claro. Se a resposta for sim, então teremos três homicídios neste ano. E o primeiro mês não acabou ainda!

Aliás, o ano de 2019 começou com a "corda toda" na área da segurança pública. Além desses casos de morte, tivemos muitos furtos./ Algo que já é corriqueiro, mas que provoca incômodo, insegurança e urticária em qualquer "cidadão de bem" nesta cidade tida como ordeira.

No que tange ao trânsito, também tivemos acidentes. Claro que uma colisão de veículos, pura e simples ou grave, não pode ser considerada crime. Mas tem casos que são passíveis de detenção. Uma delas é a do motorista, que foi pego dirigindo sob efeito de álcool, ontem, no bairro Nações. Mas antes, ele colidiu em um muro, em outro veículo que estava parado e não poupou também outros objetos que encontrava pela frente. Por sorte nenhuma pessoa foi atingida, mas o cidadão em questão foi detido pela polícia.

Já discutimos aqui nesse espaço a flexibilização da posse de armas de fogo, que tem o viés de garantir a autoproteção ao cidadão. E também da necessidade de efetivo maior e de mais investimentos para a segurança pública, visando garantir também essa segurança coletiva. Porém, boa parte dos fatos já mencionados até aqui, neste comentário, nos remete a outro ponto considerado importante. A mudança na legislação!!!

É preciso endurecer mais as leis para pelo menos casos que provoquem esse "desconforto" na sociedade. Bem, todos os crimes provocam esse desconforto, independente da tipificação. Um homicídio perturba. Mas uma onda de arrombamentos e furtos, que apenas atingem bens materiais, também provoca o seu efeito perturbador a ponto de forçar o cidadão a mudar de hábitos. Por exemplo, ter sistema de segurança na própria casa!

Além desses fatores, com leis mais duras e menos flexíveis, por si só, também acabam se tornando um fator inibitório para a prática desses crimes. Isso quer dizer que o contraventor precisa entender que se ele fizer coisa errada, vai ser exemplarmente penalizado. Para isso, é preciso que haja instrumentos legais e modernos para isso.

Hoje em dia, em casos de furto, o suspeito é detido. Em muitas ocasiões há evidências contra ele e na maioria das vezes, o mesmo acaba ficando livre e saindo da delegacia antes dos policiais que o detiveram e da própria vítima.

Por fim, não sei qual vai ser a ordem de importância sobre as mudanças que estão sendo discutidas ou implementadas. Mas vejo como fundamental colocar também a alteração para leis mais rígidas nesse rol de prioridades dos novos governantes.