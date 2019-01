Um rapaz de 20 anos foi preso pela Polícia Militar de Concórdia na manhã desta sexta-feira, dia 18. Ele furtou um Fiat Uno no Bairro das Nações na madrugada, e pela manhã, furtou uma gaiola e um pássaro em uma Agropecuária na Rua Marcelino Ramos. Em uma ação rápida, os policiais conseguiram deter o ladrão no Bairro Santa Rita.

O proprietário da Agropecuária viu a ação do ladrão. “Em plena luz do dia, ele entrou no estabelecimento, pegou a gaiola e saiu. Tentei ir atrás, mas ele embarcou no carro e fugiu”, conta indignado. “Acionei a PM, que foi muito ágil e conseguiu pegar”, comenta o dono do estabelecimento.

Após furtar o pássaro, o ladrão saiu em alta velocidade com o Uno e fez ultrapassagens e manobras arriscadas em fuga. A PM perseguiu e fez a abordagem e a prisão no Bairro Santa Rita. De acordo com militares o rapaz já é velho conhecido da Polícia.

O carro, o pássaro e o ladrão foram levados à Delegacia. No local o proprietário do Fiat Uno confirmou o furto e precisou ser contido pela PM, pois estava alterado e indignado com a ação do rapaz.