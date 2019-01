O Ministério Público (MP) de Concórdia ofereceu denúncia contra o homem que atirou em Ivonir Recalcate, assinado na noite de 3 de janeiro, logo após sair do trabalho. Wellinton Luiz Guimarães Dallalibera,19 anos, foi denunciado por homicídio duplamente qualificado. Além disso, o MP pede para que o denunciado continue preso e seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, podendo ser condenado à pena de reclusão de 12 a 30 anos (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

A denúncia foi efetuada na quinta-feira, 17 de janeiro, pela promotora de justiça substituta, Mariana Mocelin. Ela denunciou Dalllalibera pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). Segundo o Ministério Público, as investigações policiais apontaram que o denunciado e Ivonir Recalcate trabalharam juntos e a causa do homicídio teria sido “desentendimentos relacionados ao emprego”, já que Recalcate era coordenador do setor em que Dallalibera trabalhava.

Relembre o caso

Ivonir Recalcate, 29 anos, foi assassinado por volta das 23h40 da quinta-feira, 3 de janeiro. Ele saia do trabalho na Travessa Lamonatto, em Concórdia, quando foi abordado por Wellinton Luiz Guimarães Dallalibera, que parou o veículo em frente à moto de Recalcate.

O rapaz desembarcou do carro pela porta do carona e efetuou diversos disparos contra Ivonir Recalcate. Dallalibera se apresentou à polícia quatro dias depois do homicídio e foi preso preventivamente na sexta-feira, 11 de janeiro.