Um pinheiro caiu sobre um veículo na comunidade de Linha Cruz e Souza na noite da quinta-feira, 17 de janeiro. As duas pessoas que estavam na cabine da caminhonete ficaram feridas. O proprietário do carro veio de Balneário Comboriú passar as férias nos familiares que residem em Peritiba.

Segundo as informações da Polícia Militar de Peritiba, as vítimas foram encaminhadas para o hospital. O rapaz está internado no Hospital São Francisco de Concórdia e tio dele, que reside em Cruz e Souza, se recupera em casa.