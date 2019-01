Um homem de 28 anos, de iniciais E. D. S.,foi morto a tiros na noite de quinta-feira, dia 17, no Bairro Flamengo em Concórdia. O crime aconteceu por volta de 23:30h. De acordo com as informações apuradas no local, o homem foi alvejado na Rua 29 de Julho, próximo a um mercado. A vítima ainda acessou uma esquina e correu, mas caiu na Rua Antônio Miglioretto Neto, em frente a garagem de uma casa. Segundo a PM, ele não tinha passagens pela Polícia.

Moradores das proximidades relataram que ouviram pelo menos três disparos e que o autor pode ter sido um homem que estava em uma moto. Os Bombeiros Voluntários foram acionados, mas quando chegaram no local E.D.S. já estava sem vida. Os tiros teriam atingido o rosto, a região do tórax e abdômen.

Guarnições da Polícia Militar estiveram no local e fazem buscas por suspeitos na madrugada, mas ninguém foi localizado até o momento. A Polícia Civil também foi ao Bairro para levantar informações sobre o crime. O IGP de Chapecó foi acionado para recolher o corpo.