A jovem goleira Kemelli Trugilho,de 19 anos é o mais novo reforço da equipe da sereias da vila, equipe de futebol feminino do Santos F.C.



Kemelli é natural do Rio de Janeiro pequena se mudou com a família para o interior de Santa Catarina,no oeste catarinense na cidade de Concórdia.

A goleira acumula passagens por equipes do Criciúma de Santa Catarina,ela atuou ainda na equipe 3B da Amazônia,Iranduba,Juventus de Jaraguá do Sul,e Flamengo\Marinha RJ, além de passagens pela seleção sub 20.

Ela tem 19 anos, tem 1,70 cm de altura,pesa 60 KG, pela seleção disputou os mundiais de sub 17 e sub 20, além do mundial militar em 2018, e foi campeã carioca pelo Flamengo.

Os primeiros passos como atleta aconteceu na equipe de futsal da ACOFF de Concórdia, cidade onde residem seus familiares,e nas férias ela costuma visitar a família.



Para Kemelli , é uma grande oportunidade vestir a camisa do Santos, um dos maiores clubes do mundo e que revelou vários craques entre eles Pelé.

(Fonte: Divulgação)