Nesta quinta-feira, 17 de janeiro, Edilson Massocco assume a Administração de Concórdia durante o período de férias de Rogério Pacheco. O prefeito em exercício, fez um pronunciamento e uma coletiva de imprensa nesta manhã, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. Massocco permanece à frente do Executivo até 31 de janeiro.



Durante a posse, Edilson Massocco comentou sobre alguns encaminhamentos que serão feitos nessas duas semanas. Uma delas é a questão dos banheiros no Terminal Urbano, Massocco explicou que por conta da rede de esgoto, é inviável a construção de novos banheiros, apontando como solução paliativa a aquisição de banheiros químicos para serem disponibilizados no Terminal.



O prefeito em exercício também expor a situação das estradas rurais e dos trabalhos que a Secretaria de Transportes têm realizado, inclusive aos sábados, para amenizar os problemas das vias causados pelas chuvas. Na próxima segunda-feira, uma força tarefa com quatro frentes de trabalho irão intensificar o serviço nas estradas.



Para os próximos dias, será lançado o edital de licitação para aquisição de novas máquinas e também acontecerá a abertura da licitação para a pavimentação de um pacote de mais nove ruas, contemplando vários bairros. Massocco ainda fez esclarecimentos sobre o impasse entre a Prefeitura e a empresa responsável pelo estacionamento rotativo, afirmando que todas as providências legais estão sendo tomadas, e que a Administração Municipal está agindo com rapidez e tratando como prioridade a resolução do problema.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)