A chuva e o vento que atingiram Concórdia na tarde desta quinta-feira, dia 17, foram rápidos, porém, suficientes para causar prejuízos. Árvores foram derrubadas e atingiram dois carros no pátio do Fórum do município, na Travessa Travessa Sílvio Roman. Não havia ninguém dentro dos automóveis e não houve feridos.

De acordo informações apuradas no local, os carros são de servidores do Fórum. Segundo eles a rajada de vento foi muito forte e não houve tempo para a retirada dos carros. Um teve o teto amassado e vidros quebrados. O outro também teve partes amassadas pelos galhos. Um terceiro carro estava estacionado perto, mas não chegou a ser atingido.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados para serrar os galhos e fazer a retirada das árvores. Uma equipe da Defesa Civil prestou auxílio.