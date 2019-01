Fato aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 17, no bairro das Nações.

Um homem de 43 anos foi preso na tarde de quinta-feira, dia 17, no Bairro das Nações em Concórdia, após realizar manobras arriscadas com um Fiat Uno e bater em um muro e em outro veículo. De acordo com a Polícia Militar, ele estava embriagado e apresentava sinais de ter utilizado drogas.



O acidente aconteceu na Rua Kuwit. O motorista bateu e derrubou um muro, atingiu uma parabólica, uma placa e um Escort que estava estacionado. Moradores acionaram a PM, mas antes da chegada da guarnição o condutor fugiu. Os policias conseguiram deter ele na Rua Itália, também no Bairro das Nações.

Ele apresentava escoriações pelo corpo e foi conduzido ao Hospital São Francisco para atendimento médico e em seguida para Delegacia. O Fiat Uno estava com a documentação atrasada.