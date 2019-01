Um homem sofreu queimaduras de terceiro grau pelo corpo no final da manhã desta quinta-feira, dia 17, na comunidade de Alto Suruvi, em Concórdia. De acordo com as informações apuradas, ele faria o almoço para algumas pessoas que trabalhavam em uma propriedade.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e prestaram socorro ao homem. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorero do Hospital São Francisco para procedimentos médicos.

De acordo com o relato feito à guarnição, gasolina teria sido usada para aumentar o fogo de uma churrasqueira. Um dos colegas que trabalhava no local jogou um galão de gasolina no fogo, causando uma explosão e as queimaduras.