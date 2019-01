Agricultor morre em acidente com trator no interior de Aratiba-RS

No começo da manhã desta quinta-feira(17), acidente com trator agrícola deixou um agricultor morto, no interior do município de Aratiba, na comunidade do Rio Anta. O agricultor, vitima do acidente é Roque Backes de 61 anos de idade. Em menos de três meses, esta é a segunda vítima fatal envolvendo acidente com trator agrícola no município de Aratiba.

Segundo a ocorrência, a vítima engatou um caminhão no trator para puxá-lo até um monte de lenha. O trator acabou caindo num desnível do solo e capotou. Roque Backes, ficou preso embaixo do trator e morreu no local. Roque Backes deixa a esposa e dois filhos.

Seu corpo será velado na casa mortuária de Sede Dourado, Distrito de Aratiba. O sepultamento acontecerá nesta sexta-feira(18) em horário a ser confirmado.

(Fonte: Rádio Aratiba)