Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta quinta-feira, dia 17, na SC-150, no interior de Capinzal. O fato por volta das 11h45min, próximo a SER BRF, envolveu três veículos e deixou uma pessoa ferida.

Um abalroamento longitudinal em sentidos opostos envolveu o caminhão VW 9160, placa OQW 7423, de Uberlândia (MG), conduzido por CCS, de 44 anos, o GM Corsa, placa LXV 0397, de Bom Jesus (SC), dirigido por AM, e o Ford Fiesta, placa MBQ 5733, de Piratuba, dirigido por ANS, de 50 anos.

De acordo com o motorista, o caminhão baú seguia sentido Capinzal/Piratuba quando teve problemas mecânicos e invadiu a pista contrária e atingiu os dois veículos que vinham no sentido contrário.

Os danos materiais foram de grande monta nos dois veículos de passeio. O condutor do Corsa foi encaminhado a emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal pelo Corpo de Bombeiros com escoriações e queixando-se de muitas dores.

A Polícia Militar orientou o trânsito e confeccionou o boletim de ocorrência.

(Fonte: Rádio Capinzal).