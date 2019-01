A leitura que eu faço é que até lá, o concordiense vai ter que conviver com as torneiras secas.

A solução para os problemas no abastecimento de água em Concórdia vão começar a acontecer de forma definitiva somente a partir de 2020 ou quando iniciar um novo contrato de concessão do abastecimento de água no município, seja com a Casan, ou não. Antes disso, esqueçam!!!



Essa leitura eu faço baseado no encontro que o prefeito Rogério Pacheco teve na Capital do Estado durante a quarta-feira, dia 16, com a direção da Casan. Conforme informado pela Rádio Aliança, o chefe do Executivo Municipal voltou a cobrar com veemência uma solução para esse problema que assola boa parte dos concordienses.



Pacheco está certo e está no papel dele em fazer essa cobrança. Afinal de contas, a responsabilidade pelo serviço de abastecimento de água é da Prefeitura, que repassa através de concessão para a Casan.



Porém, na minha opinião, é que toda a pressão e toda cobrança nesse momento terá pouco efeito prático na busca da resolução desse problema. Afinal de contas, o contrato atual com a Casan está no fim, restam poucos meses para terminar. Ou seja, para resolver ou minimizar essa problemática, será preciso um investimento muito grande em pouco espaço de tempo. A leitura que eu faço é que a Casan não fará isso agora. Mesmo porque não há uma certeza de que a estatal poderá continuar atuando na maior cidade da Amauc a partir de 2020 ou em um novo contrato.



Não quero dizer que a Casan vai dar de ombros para Concórdia nesses úlimos meses da atual concessão. Algumas ações vão ocorrer, mas não na proporção necessária para cessar a dor de cabeça de quem passa horas ou dias com as torneiras secas.



Pode parecer delírio de minha parte, mas penso que o viável nesse momento é começar a pavimentar uma solução definitiva para o abastecimento de água em Concórdia para a partir de 2020 ou de quando iniciar um novo contrato de concessão de água, podendo ser com a própria Casan, ou não. Trocando em miúdos, isso também significa prorrogar o sofrimento por mais alguns meses de quem já vem lidando com essa situação embaraçosa.



Então, na minha opinião, a solução para o problema de água começa pelo próximo contrato de concessão. Que deve constar as obrigações da concessionária em investimentos e ter artigos com força legal para obrigar o cumprimento dessas melhorias em prazos específicos. Algo que, pelo jeito, não está sendo possível neste atual contrato de concessão.