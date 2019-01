Agremiações temem que essa pausa dificulte a retomada do Carnaval no próximo ano

Concórdia terá Carnaval em 2019, mas em uma formatação diferente do que estava ocorrendo nos últimos anos. A principal mudança é que não haverá o desfile das escolas Unidos da Alegria, Império Guerreiro e Matriz do Samba. Os líderes das três agremiações participaram do programa Mesa Redonda da Rádio Aliança nesta quinta-feira, 17 de janeiro, e lamentaram o fato de não haver desfile.

Na opinião do presidente da Matriz do Samba, Ronaldo Ritter, as escolas estão abandonadas. “Eles (governo municipal) teriam que dar mais atenção. Para nós já é difícil trabalhar, porque buscamos mão de obra voluntária”, destaca. “É triste e lamentável para quem chegou a ter o segundo maior Carnaval do Estado ver que não terá desfile”, afirma Cleimar Fantin, presidente da Império. “Ao invés de fazermos o nosso Carnaval, as pessoas estão indo para outros municípios. Já temos dois ônibus locados para Joaçaba”, complementa Márcio Santos (Unidos da Alegria).

Nas entrevistas sobre a nova formatação do Carnaval de Concórdia, a administração municipal informou que pretende trabalhar projetos de captação de recursos para retomar os desfiles das escolas de samba em 2020. Os três presidentes são unânimes em pontuar que essa decisão deve ser tomada logo. “Não podemos esperar as respostas virem no fim do ano”, ressalta Fantin.

Márcio Santos diz que não acredita na retomada do Carnaval de Concórdia com desfiles. “Desde o início da administração eles nunca mostraram interesse. Ano passado terminou o Carnaval e nos prometeram um investimento muito grande e até hoje o prefeito nunca nos chamou para conversar”, afirma o presidente da Unidos da Alegria.

Carnaval 2019

A festa de 2019 será organizada em parceria entre a Fundação de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. A programação será na Rua Coberta de Concórdia no fim de semana que antecede o Carnaval, nos dias 2 e 3 de março