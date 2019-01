As obras de construção da estrada entre os municípios de Jaborá e Ouro, a SC 467, poderão ser retomadas nos próximos dias. A informação é do prefeito de Jaborá, Kleber Nora. Conforme informado pela Rádio Aliança ainda nesta semana, o Governo do Estado havia solicitado a paralisação dos trabalhos no começo desse ano. O assunto foi trazido à tona pelo prefeito de Ouro, Neri Miqueloto, que esteve em Florianópolis nos últimos dias. Até então, não havia uma explicação sobre os motivos desse pedido de paralisação.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança desta quinta-feira, dia 17, Nora explica que o vencimento de uma Licença Ambiental de Implantação, a LAI, foi o que provocou a paralisação dos trabalhos. "Como essa licença tinha validade para seis anos e venceu no último dia sete, então houve a paralisação até que haja a emissão de uma nova LAI", explica o prefeito. Essa informação foi repassada pelo Deinfra durante reunião ocorrida nesta semana, em Florianópolis.



Conforme Nora, nesta semana, técnicos do Instituto do Meio Ambiente, estiveram em Jaborá para fazer a vistoria visando a emissão de uma nova Licença Ambiental de Implantação, a LAI, para que os trabalhos sejam retomados.



Sobre o andamento dos trabalhos, o prefeito de Jaborá, Kleber Nora, disse que a informação repassada é de que 70% da obra total já estaria concluída. O prazo para entrega é outubro desse ano. "Por se tratar de financiamento internacional, ela não pode ser prorrogada. A empresa precisa agilizar para poder entregar em tempo", destaca o prefeito.



A obra de Jaborá a Ouro tem 33 quilômetros de extensão e já passou por vários contratempos, passando por atrasos na execução, rompimento do contrato com a antiga empreiteira, paralisação para novo processo licitatório e prorrogação de prazos para entrega.