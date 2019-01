Embora não tenha chovido com intensidade em alguns pontos, especialmente na área urbana de Concórdia, o tempo provocou estragos em algumas localidades do interior do município. Conforme informações das redes sociais, um galpão ficou completamente destruído em função da força do vento na região da comunidade de Boa Esperança. O fato foi registrado no fim da tarde da quarta-feira, dia 16. A cobertura foi completamente arrancada e os danos foram de grande monta. A força do vento também teria danificado o telhado de algumas residências.



Também há registros de transtornos provocados pela chuva forte em outras regiões. Uma delas em Barra Bonita, em que houve grande volume de chuva em poucos minutos.



Em nenhuma ocorrência houve feridos e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia não foi chamado para essas ocorrências.