A Polícia Civil encontrou na tarde de quarta-feira (16) o corpo do caminhoneiro Ezequiel Fernando Schneider, de 41 anos, que estava desaparecido desde o dia 06 de janeiro.

O caminhão dele foi encontrado com as peças trocadas e com manchas de sangue no Distrito da Juvêncio em Saudades. A família dele encontrou o veículo por meio do GPS. O caminhão passou por perícia e após investigação e até uma prisão, o corpo do caminhoneiro foi encontrado próximo à Realeza no Paraná.

A Polícia dará mais informações do desfecho da investigação nesta quinta-feira.