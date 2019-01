Um Corsa com placas de Piratuba foi retirado de circulação na quarta-feira, dia 16, por estar com o licienciamento em atraso desde 2015. Além disso, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

A abordagem foi feita pelos policiais na Avenida 18 de Fevereiro próximo do Dorini Supermercado. Os militares realizaram os procedimentos necesários e o veículo foi levado ao pátio do guincho credenciado.

Infomações: Magronada