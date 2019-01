No próximo dia 02 de fevereiro a Liga Catarinense inicia seus tabalhos para a temporada 2019. Na oportunidade, será realizada o congresso técnico da série bronze, competição que se inicia neste ano.



O congresso da LCF Série Bronze acontece no sábado(02/02) em Chapecó ás 10hs no auditório da prefeitura de Chapecó. A competição se inicia sendo regionalizada. Os detalhes podem ser adquiridos através do e-mailcontato@ligacatarinensefutsal.com.br.



Já pela parte da tarde, será a vez do congresso técnico na série principal. Com a participação de 20 clubes, a Liga Catarinense deve novamente bater recordes de participação. O modelo de competição será discutido em congresso, assim como em anos anteriores.



Novas equipes farão parte da competição adquirindo franquias para a disputa da competição que propõe calendário, custos baixos e agora com vagas em competições nacionais no movimento SOMOS TODOS LIGAS.



O congresso da base acontece no dia 09 de março também em Chapecó com o adulto feminino e base feminino pela parte da manhã iniciando as 9h30. Já pela parte da tarde acontece o congresso da base masculino.



(Fontes: Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)