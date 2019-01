O Prefeito Rogério Pacheco esteve em reunião nesta quarta, dia 16, em Florianópolis com o atual Presidente da Casan Adriano Zanotto e a futura Presidente Roberta Maas dos Anjos. Na ocasião, Pacheco reiterou os problemas que a cidade de Concórdia vem enfrentado há anos e que até o presente momento ainda não foram resolvidos.



O chefe do Poder Executivo cobrou imediata ação da Casan no tocante a solução das constantes faltas de água no município e também do que ele considera o péssimo estado das ruas da cidade em face da execução da obra do esgoto sanitário pelo Consórcio Trix.

Em ato contínuo, o prefeito comunicou que caso não haja uma posição mais efetiva sobre esses problemas, estará encaminhando, após ouvir as lideranças, entidades e a própria sociedade, ações que possibilitem oportunizar outras alternativas para a funcionalidade do abastecimento de água, bem como, do tratamento de esgoto.



Diante dessa posição a futura presidente se comprometeu que ao assumir na segunda quinzena de fevereiro, estará se deslocando à Concórdia para apresentar algumas soluções diante desse grave problema que assola a todos nós.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)