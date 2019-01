Seguindo a proposta de inovação e redução de gastos públicos, a Administração Municipal de Concórdia não fará mais a impressão dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU a partir deste ano. O tributo está totalmente digitalizado, disponível no site da prefeitura (www.concordia.atende.net) no banner principal, no topo da página. É só clicar, digitar o número do cadastro imobiliário e ou CPF do contribuinte, escolher a opção à vista ou parcelado (em até seis vezes) e imprimir a guia.



A opção das guias online já foi disponibilizada em 2018, mas na oportunidade vinha como uma alternativa, pois a impressão e distribuição dos carnês ocorreu normalmente. Já em 2019, a Administração Municipal optou em eliminar o custo dos carnês, pois boa parte deles nem foram retirados no ano passado. Sabedora da necessidade de muitas pessoas que não se identificam com trabalhos online e ou não tem acesso à internet e impressoras, a Administração Municipal disponibilizará atendentes para fazer o acesso e a impressão das guias. O atendimento será disponibilizado a partir de fevereiro, no Centro Administrativo, com data a ser anunciada. Por enquanto, no mês de janeiro, e emissão será somente online.



A parcela única (à vista) e a primeira parcela do IPTU vencem no dia 15 de março. Os contribuintes que pagarem a vista terão desconto de 10% referente ao imposto, com exceção de taxas. Mas quem preferir pagar o valor total parcelado, poderá fazê-lo em até seis vezes, sendo que neste caso, será necessária a impressão das seis guias. O imposto não sofrerá reajustes em 2019, apenas terá a reposição da inflação, que foi de 3,55%.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).