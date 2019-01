O ano de 2019 mal começou e Concórdia já acumula o 7º foco do mosquito que transmite a dengue. A Secretaria de Saúde identificou o novo foco em uma armadilha instalada no bairro Catarina Fontana. Os demais casos foram descobertos ainda no começo do mês nos bairros: Petrópolis (02), Nazaré (01), Centro (01), Nações (01) e Natureza (01).



A diretora de Saúde, Grace Simioni Menegat, alerta sobre a preocupação com o aumento nos casos, porém, comemora o fato de identificá-los por meio das armadilhas, as quais, segundo ela, facilitam o controle da proliferação do mosquito. “Temos ao todo mais de 300 unidades de captura espalhadas na área urbana de Concórdia e isso tem se mostrado muito eficaz no combate ao grave problema”, analisa.



A diretora faz questão de reforçar junto a população algumas orientações indispensáveis na rotina do dia a dia, em todas as repartições. Altas temperaturas e chuva associados, são condições que favorecem a proliferação do inseto transmissor da doença. Portanto, é fundamental colocar em prática alguns hábitos como: eliminar qualquer depósito com água; realizar vistorias semanais na residência, interna e externamente e, conversar com os vizinhos para que tomem os mesmos cuidados.



O trabalho da secretaria municipal de Saúde continua e será intensificado. O cemitério municipal por exemplo, está sendo vistoriado a cada 15 dias por ser considerado uma área de risco. Nas últimas visitas, os técnicos da Vigilância detectaram a diminuição considerável dos recipientes que acumulam água (depósitos), o que é um bom sinal de conscientização.



Grace informa que a Secretaria de Saúde vem fazendo a sua parte e reforça a necessidade de contar também com o apoio da sociedade. “A dengue é uma doença que pode levar as pessoas a óbito, por isso, torna-se fundamental trabalhar com a prevenção, antes que seja tarde demais” finaliza.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)