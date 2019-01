583 empresas abertas em Concórdia no ano passado

O ano de 2018 foi marcado pela abertura de 583 empresas em Concórdia. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo e se referem a CNPJs cadastrados na Prefeitura de Concórdia.



Ainda conforme os dados da secretaria, o número de empresas abertas em Concórdia em 2018 é superior ao verificado no mesmo período em 2017, quando 543 estabelecimentos iniciaram as atividades na Capital do Trabalho.