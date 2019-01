Homem fica ferido em acidente com moto no Bairro da Gruta

Um homem sofreu ferimentos após cair com a moto na Rua Augusto Sete, no Bairro da Gruta em Concórdia. Ele foi atendido pelos Bombeiros Voluntários e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco com suspeita de fratura em um dos braços. O acidente aconteceu por volta das 15:15h desta quarta-feira, dia 16.

De acordo com informações de moradores próximos, que acionaram os bombeiros, o condutor perdeu o controle da moto em uma curva. As marcas no asfalto mostram que ela derrapou em pedriscos no asfalto.

A moto tem placa de Concórdia e teve estragos no farol, painel e na maçaneta da embreagem.