A dívida da Merlos Júnior, empresa que opera o serviço de estacionamento rotativo em Concórdia, voltou para a pauta nos últimos dias. O vereador Edno Gonçalves (PDT) se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira, 16 de janeiro, cobrando explicações do governo municipal. “A nossa preocupação é que há uma grande possibilidade que a Prefeitura de Concórdia leve um calote na Área Azul. Nos últimos seis meses a empresa não está pagando os valores definidos em licitação e a dívida passa de R$ 600 mil”, afirma Gonçalves.

Na licitação para a concessão do serviço de estacionamento rotativo em Concórdia, realizada em 2016, a Merlos Júnior se propôs a pagar R$ 102 mil mensais à prefeitura. No entanto, desde junho não efetuou mais os pagamentos. Ainda em janeiro do ano passado a empresa manifestou o interesse de romper esse contrato de forma amigável, alegando dificuldades financeiras.

Uma nova licitação chegou a ser publicada em junho de 2018, mas o Tribunal de Contas do Estado recomendou a suspensão do processo, por questionamentos feitos por algumas empresas. Não há data definida para que uma nova concorrência seja publicada.

Edno Gonçalves pede que o Executivo seja mais firme nas cobranças. “Além de a empresa não estar pagando os valores à prefeitura, continua cobrando o estacionamento da população”, frisa. Na opinião do vereador a situação deve ser revista. “Há um contraponto muito grande. O Município não cobra da empresa, está cobrando de forma administrativa, mas não está surtindo efeitos, porém o povo concordiense continua pagando o estacionamento e muitas vezes sendo multado”, acrescenta Gonçalves.

O que diz a administração municipal

O Jornalismo da Rádio Aliança procurou a Administração Municipal para comentar este assunto. A Assessoria de Comunicação afirmou que irá se manifestar à imprensa por meio de nota nesta quarta-feira, 16, ou amanhã.