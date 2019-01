Homem vai à Delegacia de Concórdia para registrar furto do carro e acaba preso

Um homem de 59 anos esteve na Delegacia na manhã de quarta-feira, dia 16, para registrar o furto de um veículo. Enquanto relatava o fato, o agente da Polícia Civil constatou que um Mandado de Prisão estava aberto e ele foi levado para a cela.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Aliança, o homem teve problemas na Justiça em 2009, relacionados a um caso de Maria da Penha. Ele também deveria ter realizado serviços comunitários e por não ter cumprido a ordem na totalidade, o Mandado foi expedido pela Justiça.

A boa notícia para o homem:

Logo após registrar o furto do carro, familiares informaram o homem que o veículo já havia sido localizado pela Polícia Militar. O automóvel foi levado do Bairro Santa Cruz na madrugada de quarta-feira e encontrado no Petrópolis durante a manhã.