O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani atendeu no ano passado um total de 766 ocorrências. O montante foi apresentado nesta semana durante divulgação do balanço da corporação. Em todas essas ocorrêcnias, 2.565 pessoas estiveram envolvidas.



Desse total, o montante de 76 ocorrências, ou aproximadamente 10%, foram de acidentes de trânsito na BR 153, BR 282 e SC 473.



Também no último período, a corporação foi chamada para 126 ocorrências na área urbana, sendo que os maiores chamados foram no centro e bairros Nossa Senhora Aparecida e Alto Irani.



Os período de maior atendimento foram dezembro de 2017, com 99 acionamentos; janeiro, com 70 e fevereiro, com 68 chamados.