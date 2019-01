A área construída em Concórdia teve crescimento de pouco mais de 10% na comparação entre 2017 e 2018. Enquanto no ano passado foi de 129.203,26 m2 em 2019 chegou 17.293,00 m2. Os dados são da Diretoria Técnica da Secretaria de Urbanismo e Obras de Concórdia.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção e de Artefatos de Concreto Armado de Concórdia (Sinduscon), Gerson Rossini, diz que o setor vive uma fase de recuperação e otimismo político e econômico. “O pessoal estava esperando para ver o que iria ocorrer no cenário político e segurou os investimentos. Pelos dados que estamos tendo nos primeiros dias de 2019, a expectativa é muito boa”, afirma.

O que os números também mostram é que os maiores avanços no setor foram registrados no fim do ano, principalmente em dezembro. Em novembro a área construída foi de 8.830,13 m2 e o último mês do ano fechou com 20.613,97 m2. Rossini comenta que a maior demanda é por obras residenciais. “A indústria foi bastante atingida pela crise econômica e está se recuperando aos poucos. A parte residencial é quem está com saldo positivo neste momento”, pontua.