Detenção se deu na última semana. Crime foi em agosto do ano passado.

Homem preso em Itá por tentativa de homicídio no MT

A Polícia Civil de Itá prendeu na última semana um homem por tentativa de homiício, ocorrida no Etado do Mato Grosso. A operação se deu na última sexta-feira, dia 11.

Segundo informações da Rádio Belos FM, trata-se de Adair Cesar Martini. Ele é acusado de ser o mandante do crime, ocorrido no dia dois de agosto do ano passado na cidade de Sorriso-MT.



Uma outra pessoa, apontadada como agenciadora do crime, foi presa no Mato Grosso. Os dois teriam encomendado a morte de uma pessoa em uma chácara nas proximidades da cidade de Sorriso.



A vítima, cujo nome não foi divulgado pela polícia, teve o carro alvejado por disparos de arma de fogo por duas pessoas. Ela não se feriu.



De acordo com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, localizada na cidade de sorriso, o provável motivo seria um litígio financeiro entre vítimas e agressores. Trata-se de Adair Cesar Martini, conhecido como "professor".