O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está com 1.631 vagas de emprego disponíveis em Santa Catarina. Desse total, 135 são para pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST), à qual o Sine é vinculado, as oportunidades são para funções como vendedor, pintor, pedreiro, carpinteiro, encanador, operador de caixa, revisor de texto e lavador de veículos.

A maioria das vagas abertas está no Oeste Catarinense. Chapecó tem 549, São Miguel do Oeste conta com 275 e em Concórdia são 180.

Para ter acesso às vagas de emprego, é preciso ir pessoalmente até a unidade do Sine mais próxima com um documento de identidade e a carteira de trabalho. O Sine facilita a inserção ou reinserção da população no mercado de trabalho. O serviço é do Governo Federal com a contrapartida do Governo do Estado.

Município Total de vagas Vagas para PcD Araranguá 7 1 Balneário Camboriú 97 17 Blumenau 113 47 Caçador 10 - Chapecó 549 2 Concórdia 180 6 Criciúma 48 11 Florianópolis 45 5 Itajaí 27 5 Ituporanga 1 - Joaçaba 35 1 Joinville 123 26 Lages 10 - Laguna 13 1 Mafra 41 12 Rio do Sul 27 - São José 1 1 São Miguel do Oeste 275 - Taió 8 - Timbó 21 -