A Polícia Civil de Concórdia, através da DIC/Fron, concluiu a investigação referente ao homicídio praticado no dia 3 janeiro, na Travessa Lamonato em Concórdia. Ivonir Recalcate foi assassinado a tiros quando saia do trabalho. A investigação resultou no indiciamento do jovem W.L.G.D. de 19 anos, que confessou o crime.

Durante o Inquérito Policial, a Polícia Judiciária, apurou que o autor confesso, havia trabalhado com a vítima em uma empresa da cidade, e que a motivação do crime estaria relacionada ao trabalho. A Polícia apurou que no decorrer de 2018, o investigado W.L.G.D. pediu demissão e se afastou da empresa e Recalcate permaneceu trabalhando normalmente naquele local.

O autor dos disparos foi indiciado pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado, por motivo fútil e executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima .

O Inquérito Policial foi encaminhado ao Judiciário da Comarca e o investigado permanece preso preventivamente no Presídio Regional de Concórdia.