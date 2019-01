O delegado Marcelo Sampaio Nogueira vai continuar no comando da Delegacia Regional de Polícia Civil de Concórdia. Embora ainda não tenha sido publicada a decisão no Diário Oficial do Estado, Nogueira afirma que recebeu a informação do comando geral da Polícia Civil de Santa Catarina nesta terça-feira, dia 15.



Marcelo Nogueira está na função desde o ano de 2015 e vai continuar comandando o policiamento civil no governo Carlos Moisés da Silva.



Em um comunicado pa imprensa na tarde desta terça-feira, dia 15, o delegado regional destaca que, desde quando assumiu a Polícia Civil da região, foram feitos investimentos na Central de Polícia Civil, nova sede para o IGP e aumento de efetivo na Divisão de Investigação Criminal, a DIC.



Também foi feito investimento em equipamentos com recursos locais, advindos de parcerias com prefeituras e órgãos de justiça.

Marcelo Nogueira é o quarto nome a ser confirmado dentro do Governo Carlos Moisés da Silva para a região. Os outros nomes estão na ADR Concórdia: Keila Sabadin Presotto, Elisandra Sandre e Neura Moro.