Um homem de 29 anos foi preso no início da tarde desta terça-feira, dia 15, no Bairro dos Estados em Concórdia, após uma briga familiar. Ele estava armado com um facão e sob efeito de drogas. A Polícia Militar teve trabalho, mas conseguiu convencer o homem a se entregar.

Ao receber informações de que havia uma briga e a possível agressão a uma mulher, uma guarnição foi até o Bairro dos Estados em Concórdia, no início da tarde desta terça-feira, dia 15. De acordo com a PM o homem estava alterado, usava drogas e estava armado com um facão.

Os policiais relataram ao Jornalismo da Aliança que conversaram com o homem e pediram que ele largasse o facão. Também solicitaram que ele deixasse a mulher e uma criança saírem de casa. Ele se negou e se manteve na área da residência.

A guarnição conseguiu tirar a mulher e a criança do imóvel e mesmo assim o homem dizia que não largaria o facão. Para tentar imobilizá-lo os militares utilizaram a “Spark”, a arma de choque. Segundo a PM o homem conseguiu cortar os fios do equipamento evitando a corrente elétrica. Ele entrou na casa e se armou com mais uma faca.

Os policiais contaram que fizeram o cerco e convenceram o homem a largar o facão e a faca. Depois de bastante conversa ele se entregou e foi encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso DPCAMI para prestar esclarecimentos.

A guarnição fez a apreensão da faca e do facão e também apreendeu maconha, que estava na casa.