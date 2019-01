Lançado em setembro do ano passado, o Programa + Por Você Urbanismo é uma força tarefa liderada pela Secretaria de Urbanismo e Obras que irá percorrer todos os bairros de Concórdia para atender demandas de serviço como tapa buracos, pinturas, sinalizações, limpeza e poda de vegetação, entre outras necessidades. O Programa já esteve no bairro Salete, Primavera e Vista Alegre e agora chega ao bairro Jardim, abrangendo o Arvoredo e a Vila União.



Na noite desta segunda-feira, 14 de janeiro, aconteceu uma reunião entre os moradores dos bairros contemplados e a equipe de governo, juntamente com o prefeito, Rogério Pacheco e vereadores. O objetivo do encontro é apresentar o Programa à comunidade e ouvir as reivindicações da população. O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, explica que cada bairro tem sua necessidade particular, e a força tarefa procura identificar esses problemas, além de percorrer toda a extensão do bairro, atendendo pequenas e médias demandas.



Entre os pontos levantados, a principais reivindicações da comunidade foram melhorias na rua Leônidas Fávero, principal via de acesso para os bairros, e o problema de esgoto na região da Vila União. O prefeito Rogério Pacheco prestou esclarecimentos sobre as pavimentações de ruas, muitas delas que havia sido prometidas há anos, e aos poucos estão recebendo as obras. Pacheco falou da necessidade da elaboração de projetos para conseguir executar obras e que a rua Leônidas Fávero, estará entre as prioridades para a elaboração do mesmo. Sobre o problema do esgoto, o prefeito esclareceu que o papel do Poder Executivo é fiscalizar a empresa responsável pelo serviço e notificá-la diante das irregularidades existentes.



A previsão é que a equipe de trabalho do Programa + Por Você Urbanismo chegue ao bairro até quinta-feira, 17 de janeiro, para o início das atividades. Além de executar pequenos e médios reparos, as obras de grande porte serão identificadas para serem executados os devidos encaminhamentos.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)