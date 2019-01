Um homem registrou na Delegacia de Concórdia que está recebendo ameaças de morte do próprio filho. De acordo com o relato do pai, um carro apreendido é o motivo do desentendimento e das ameaças.

Conforme as informações repassadas à Polícia, o pai teria adquirido um veículo para o filho, porém, o carro só seria utilizado quando o rapaz tivesse a CNH. Conforme o relato o filho saiu com o carro na última semana e foi abordado pela Polícia Militar. Como não tinha Carteira de Motorista o automóvel foi recolhido.

A briga familiar aconteceu em função de que, como o carro está no nome do pai, ele teria que “retirar”, o carro, mas se recusa, prevendo novos problemas. Em função disso o filho estaria fazendo ameaças de morte e também já teria ameaçado que colocaria fogo na casa.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, o filho já teria atirado pedras no veículo do pai.