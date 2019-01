Um possível caso de zoofilia está sendo investigado na cidade de Capinzal. Conforme matéria da Rádio Capinzal AM, o fato teria ocorrido no interior desse município no fim de semana e teria originado um desentendimento familiar, que foi atendido pela Polícia Militar.



Porém, o caso de maus tratos a uma cadela veio à tona durante a segunda-feira, dia 14. Um homem, de 31 anos, vítima de agressão da própria companheira é o principal suspeito. O motivo do desentendimento é que a companheira teria flagrado o homem fazendo sexo com o animal no porão da residência. As lesões na região genital do cão foram confirmados através de exames.



O animal foi recolhido por uma ONG do município de Capinzal.