As obras de pavimentação asfáltica entre Ouro e Jaborá, a SC 467, estão paralisadas. A informação foi confirmada pelo prefeito de Ouro, Neri Miqueloto, em entrevista a Rádio Capinzal AM, na manhã desta terça-feira, dia 15.



Conforme publicação, Miqueloto teve a confirmação da paralisação dos trabalhos durante o cumprimento de agenda em Florianópolis. Os motivos não foram informados. “Existe uma incógnita muito grande entre os representantes do Governo quanto a paralisação. Ficou de nas próximas horas, nos próximos dias eles nos darem maiores esclarecimentos. Estamos buscando essas informações para encontrar a solução. Nossa população precisa saber o que está acontecendo, já que é uma obra pública, com dinheiro do povo”, destacou Miqueloto.



O assunto também está sendo tratado pelo prefeito de Jaborá, Kleber Nora e uma reunião deve acontecer nesta semana para tentar resolver a situação.



Conforme Miqueloto, a pavimentação da rodovia havia sido retomada no dia sete de janeiro após o recesso de final de ano. Porém, foram paralisadas após a empresa responsável pelos trabalhos, a Triunfo, receber uma notificação do Governo do Estado e do Deinfra.



A obra tem 33 quilômetros e já tem um histórico de problemas, que vão de atrasos na execução do cronograma, desistência de empresas com rompimento do contrato, nova licitação e agora essa paralisação. Após vários adiamentos e atrasos, o prazo para conclusão dos trabalhos é outubro desse ano.